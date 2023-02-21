Jakub Pesek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Pesek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Pesek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Pesek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Pesek 24 Haziran 1993 tarihinde Hlinsko şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Pešek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Pesek Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. Jakub Pesek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Prag futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jakub Pesek'nin AC Sparta Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jakub Pesek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Pesek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jakub Pesek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Pesek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Sparta Prag U19

1 Temmuz 2012 yılında Sparta Praha B

1 Ocak 2015 yılında C. Budejovice

30 Haziran 2017 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2017 yılında C. Budejovice

6 Temmuz 2018 yılında Slovan Liberec

1 Temmuz 2021 yılında Sparta Prag

Jakub Pesek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Pesek şuan AC Sparta Prag takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jakub Pesek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Hlinsko (2001 - 2005)MFK Chrudim (2005 - 2008)AC Sparta Praha (2008 - 2012)

Çek Cumhuriyeti takımında 8 numaralı formasıyla 7 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 5 gol atmıştır.

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