Qazim Laci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Qazim Laci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Qazim Laci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Qazim Laci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Qazim Laci 19 Ocak 1996 tarihinde Peshkopi şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Arnavutluk,Yunanistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Qazim Laci Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Playeleven yapmaktadır. Qazim Laci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Prag futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Qazim Laci'nin AC Sparta Prag ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Qazim Laci Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/qazim.laci/

Qazim Laci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Qazim Laci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Qazim Laci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Qazim Laci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Olympiakos U20

12 Ocak 2015 yılında Olimpiakos

1 Temmuz 2016 yılında APOEL Nikosia

4 Ocak 2017 yılında Olimpiakos

8 Ocak 2017 yılında APO Levadiakos

30 Haziran 2017 yılında Olimpiakos

28 Temmuz 2017 yılında AC Ajaccio

30 Haziran 2018 yılında Olimpiakos

1 Temmuz 2018 yılında AC Ajaccio

1 Ocak 2023 yılında Sparta Prag

Qazim Laci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Qazim Laci şuan AC Sparta Prag takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Qazim Laci Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk takımında 14 numaralı formasıyla 7 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 1 gol atmıştır.

Arnavutluk U21 takımında 8 numaralı formasıyla 3 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 1 gol atmıştır.

Arnavutluk U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Arnavutluk U17 takımında 14 numaralı formasıyla 20 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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