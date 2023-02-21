Dimitrije Kamenovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrije Kamenovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dimitrije Kamenovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dimitrije Kamenovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dimitrije Kamenovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrije Kamenovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dimitrije Kamenovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrije Kamenovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrije Kamenovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrije Kamenovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrije Kamenovic 16 Temmuz 2000 tarihinde Pirot şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Димитрије Каменовић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrije Kamenovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mateja Kezman yapmaktadır. Dimitrije Kamenovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Prag futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dimitrije Kamenovic'nin AC Sparta Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitrije Kamenovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/the_kamenovic/

Dimitrije Kamenovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrije Kamenovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.40 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dimitrije Kamenovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrije Kamenovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Čukarički

1 Temmuz 2021 yılında Lazio

1 Ocak 2023 yılında Sparta Prag

30 Haziran 2023 yılında Lazio

Dimitrije Kamenovic kimdir

Dimitrije Kamenovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrije Kamenovic şuan AC Sparta Prag takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Cukaricki

Dimitrije Kamenovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U21 takımında 3 numaralı formasıyla 15 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 3 numaralı formasıyla 11 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Sırbistan U17 takımında 16 numaralı formasıyla 26 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dimitrije Kamenovic nereli

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