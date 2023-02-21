Krystof Danek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krystof Danek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krystof Danek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krystof Danek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krystof Danek 5 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Kryštof Daněk şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krystof Danek Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Prag futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Krystof Danek'nin AC Sparta Prag ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Krystof Danek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krystof Danek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Krystof Danek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krystof Danek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Olomouc U17

1 Ocak 2019 yılında Olomouc U19

1 Ocak 2020 yılında Olomouc B

1 Mayıs 2020 yılında Sigma Olomouc

1 Temmuz 2022 yılında Sparta Prag

Krystof Danek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krystof Danek şuan AC Sparta Prag takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Krystof Danek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Chválkovice (2009 - 2015)SK Sigma Olomouc (2015 - 2020)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 9 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.