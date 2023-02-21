Ladislav Krejci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ladislav Krejci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ladislav Krejci kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ladislav Krejci ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ladislav Krejci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ladislav Krejci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ladislav Krejci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ladislav Krejci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ladislav Krejci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ladislav Krejci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ladislav Krejci 5 Temmuz 1992 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ladislav Krejčí şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ladislav Krejci Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Ladislav Krejci, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Prag futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag takımına 4 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Ladislav Krejci'nin AC Sparta Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ladislav Krejci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ladislav Krejci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ladislav Krejci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ladislav Krejci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Sparta Praha B

1 Ocak 2010 yılında Sparta Prag

7 Temmuz 2016 yılında Bologna

4 Ağustos 2020 yılında Sparta Prag

Ladislav Krejci kimdir

Ladislav Krejci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ladislav Krejci şuan AC Sparta Prag takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AFK Slavoj Podolí (1998 - 2001)
AC Sparta Praha (2001 - 2008)

Ladislav Krejci Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti takımında 7 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 41 maçta 5 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 5 gol atmıştır.

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Ladislav Krejci nereli

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