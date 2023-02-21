Casper Hojer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Casper Hojer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Casper Hojer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Casper Hojer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Casper Hojer 20 Kasım 1994 tarihinde Copenhagen şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Casper Michael Højer Nielsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Casper Hojer Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Casper Hojer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Prag futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Casper Hojer'nin AC Sparta Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Casper Hojer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Casper Hojer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Casper Hojer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Casper Hojer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Kopenh. U19

10 Temmuz 2013 yılında Brönshöj BK

30 Haziran 2014 yılında FC Kopenh. U19

1 Temmuz 2014 yılında Lyngby BK

7 Şubat 2018 yılında Aarhus GF

1 Temmuz 2021 yılında Sparta Prag

Casper Hojer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Casper Hojer şuan AC Sparta Prag takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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