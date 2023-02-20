Ayoub Al Oui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Al Oui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub Al Oui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayoub Al Oui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayoub Al Oui 1 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayoub Al Oui Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Gharafa SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Gharafa SC takımına - tarihinde katılmıştır. Ayoub Al Oui'nin Al-Gharafa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ayoub Al Oui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayoub Al Oui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayoub Al Oui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayoub Al Oui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayoub Al Oui şuan Al-Gharafa SC takımında oynamakta ve 57 numaralı formayı giymektedir.

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