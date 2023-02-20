Mohammad İsmail Abu Shanab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammad İsmail Abu Shanab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammad İsmail Abu Shanab adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammad İsmail Abu Shanab Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammad İsmail Abu Shanab 25 Ağustos 1998 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammad İsmail Abu Shanab Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Gharafa SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Gharafa SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mohammad İsmail Abu Shanab'nin Al-Gharafa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammad İsmail Abu Shanab Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammad İsmail Abu Shanab isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammad İsmail Abu Shanab Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammad İsmail Abu Shanab futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2021 yılında Al-Gharafa SC

Mohammad İsmail Abu Shanab Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammad İsmail Abu Shanab şuan Al-Gharafa SC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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