Moayed Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moayed Hassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moayed Hassan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moayed Hassan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moayed Hassan 28 Ocak 1992 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Moayed Hassan Fudayli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moayed Hassan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aram Zinouzi yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Gharafa SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Gharafa SC takımına - tarihinde katılmıştır. Moayed Hassan'nin Al-Gharafa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Moayed Hassan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moayed Hassan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moayed Hassan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moayed Hassan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moayed Hassan şuan Al-Gharafa SC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Moayed Hassan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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