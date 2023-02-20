Yousef Saaed Ahmed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousef Saaed Ahmed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yousef Saaed Ahmed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yousef Saaed Ahmed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yousef Saaed Ahmed 7 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yousef Saaed Ahmed Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Gharafa SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Gharafa SC takımına - tarihinde katılmıştır. Yousef Saaed Ahmed'nin Al-Gharafa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yousef Saaed Ahmed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yousef Saaed Ahmed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yousef Saaed Ahmed şuan Al-Gharafa SC takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.
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