Andri Sudarmanto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andri Sudarmanto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andri Sudarmanto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andri Sudarmanto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andri Sudarmanto 29 Haziran 1999 tarihinde Lhokseumawe şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Katar,Endonezya uyrukludur.Gerçek adı da Andri Syahputra Sudarmanto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andri Sudarmanto Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 2TI yapmaktadır. Andri Sudarmanto, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Gharafa SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Gharafa SC takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Andri Sudarmanto'nin Al-Gharafa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andri Sudarmanto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andri Sudarmanto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andri Sudarmanto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andri Sudarmanto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Al-Gharafa SC

Andri Sudarmanto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andri Sudarmanto şuan Al-Gharafa SC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andri Sudarmanto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Aspire Academy, Al-Khor

Katar U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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