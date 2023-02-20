Jassim Al Zarra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jassim Al Zarra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jassim Al Zarra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jassim Al Zarra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jassim Al Zarra 29 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jassim Al Zarra Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jassim Al Zarra, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Gharafa SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Gharafa SC takımına - tarihinde katılmıştır. Jassim Al Zarra'nin Al-Gharafa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jassim Al Zarra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jassim Al Zarra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jassim Al Zarra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jassim Al Zarra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jassim Al Zarra şuan Al-Gharafa SC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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