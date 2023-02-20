Ahmed Al Ganehi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Al Ganehi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Al Ganehi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Al Ganehi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Al Ganehi 22 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Al Ganehi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Al Ganehi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Gharafa SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Gharafa SC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Ahmed Al Ganehi'nin Al-Gharafa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Al Ganehi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Al Ganehi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Al Ganehi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Al Ganehi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Gharafa SC

Ahmed Al Ganehi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Al Ganehi şuan Al-Gharafa SC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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