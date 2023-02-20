Abdalla Yousif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdalla Yousif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdalla Yousif adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdalla Yousif Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdalla Yousif 10 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdalla Yousif Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdalla Yousif, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Gharafa SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Gharafa SC takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Abdalla Yousif'nin Al-Gharafa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdalla Yousif Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdalla Yousif isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdalla Yousif Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdalla Yousif futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Al-Gharafa SC

Abdalla Yousif Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdalla Yousif şuan Al-Gharafa SC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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