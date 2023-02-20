Yousef Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousef Hassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yousef Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yousef Hassan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yousef Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousef Hassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yousef Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousef Hassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yousef Hassan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yousef Hassan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yousef Hassan 24 Mayıs 1996 tarihinde Doha şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Katar,Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Yousef Hassan Mohamed Ali şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yousef Hassan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Gharafa SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Gharafa SC takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Yousef Hassan'nin Al-Gharafa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yousef Hassan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yousef Hassan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Yousef Hassan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yousef Hassan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Al-Gharafa SC

1 Temmuz 2015 yılında KAS Eupen

1 Temmuz 2016 yılında Al-Gharafa SC

Yousef Hassan kimdir

Yousef Hassan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yousef Hassan şuan Al-Gharafa SC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Yousef Hassan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Katar takımında 21 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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Yousef Hassan nereli

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