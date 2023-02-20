Nasser Al Ahrak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasser Al Ahrak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nasser Al Ahrak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nasser Al Ahrak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nasser Al Ahrak 5 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Nasser Abdulsalam Al Ahrak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nasser Al Ahrak Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Gharafa SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Gharafa SC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Nasser Al Ahrak'nin Al-Gharafa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nasser Al Ahrak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nasser Al Ahrak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nasser Al Ahrak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nasser Al Ahrak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Gharafa SC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Khor SC

31 Ağustos 2020 yılında Al-Gharafa SC

Nasser Al Ahrak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nasser Al Ahrak şuan Al-Gharafa SC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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