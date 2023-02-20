Farid Boulaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Farid Boulaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Farid Boulaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Farid Boulaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Farid Boulaya 25 Şubat 1993 tarihinde Vitrolles şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Cezayir,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Farid Boulaya Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Farid Boulaya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Gharafa SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Gharafa SC takımına 21 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Farid Boulaya'nin Al-Gharafa SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Farid Boulaya Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/faridboulaya_7/

Farid Boulaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Farid Boulaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Farid Boulaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Farid Boulaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Istres

16 Temmuz 2015 yılında Clermont Foot

31 Ağustos 2016 yılında SC Bastia

25 Temmuz 2017 yılında Girona FC

19 Ocak 2018 yılında FC Metz

30 Haziran 2018 yılında Girona FC

1 Temmuz 2018 yılında FC Metz

21 Ağustos 2022 yılında Al-Gharafa SC

Farid Boulaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Farid Boulaya şuan Al-Gharafa SC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Farid Boulaya Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir takımında 15 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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