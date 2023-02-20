İshak Belfodil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İshak Belfodil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İshak Belfodil kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İshak Belfodil ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İshak Belfodil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İshak Belfodil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İshak Belfodil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İshak Belfodil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İshak Belfodil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İshak Belfodil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İshak Belfodil 12 Ocak 1992 tarihinde Mostaganem şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Cezayir,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da إسحاق بلفوضيل şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İshak Belfodil Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. İshak Belfodil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Gharafa SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Gharafa SC takımına 21 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İshak Belfodil'nin Al-Gharafa SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İshak Belfodil Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/belfodil_ishak_19_/?hl=it

İshak Belfodil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İshak Belfodil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İshak Belfodil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İshak Belfodil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında ACBB Jugend

1 Temmuz 2007 yılında Clermont U19

1 Temmuz 2008 yılında Olymp. Lyon U19

1 Temmuz 2009 yılında Olimpik Lyon

31 Ocak 2012 yılında Bologna

30 Haziran 2012 yılında Olimpik Lyon

1 Temmuz 2012 yılında Parma

5 Temmuz 2013 yılında Inter

31 Ocak 2014 yılında AS Livorno

30 Haziran 2014 yılında Inter

1 Temmuz 2014 yılında Parma

6 Mayıs 2015 yılında Kulüpsüz

28 Temmuz 2015 yılında FC Baniyas

1 Eylül 2016 yılında Standard Liège

31 Ağustos 2017 yılında W. Bremen

30 Haziran 2018 yılında Standard Liège

1 Temmuz 2018 yılında Hoffenheim

23 Ağustos 2021 yılında Hertha Berlin

21 Ağustos 2022 yılında Al-Gharafa SC

İshak Belfodil kimdir

İshak Belfodil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İshak Belfodil şuan Al-Gharafa SC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

OSC Élancourt, Trappes Saint-Quentin FC (1997-2003), Paris Saint-Germain (2003-2005), Boulogne Billencourt (2005-2006), Clermont Foot (2006-2008), Olympique Lyon (2008-2009)

İshak Belfodil Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Cezayir takımında 19 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İshak Belfodil nereli

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