Saifeldeen Fadlalla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saifeldeen Fadlalla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saifeldeen Fadlalla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saifeldeen Fadlalla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saifeldeen Fadlalla 31 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saifeldeen Fadlalla Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saifeldeen Fadlalla, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Gharafa SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Gharafa SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Saifeldeen Fadlalla'nin Al-Gharafa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saifeldeen Fadlalla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saifeldeen Fadlalla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Saifeldeen Fadlalla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saifeldeen Fadlalla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Al-Gharafa SC

Saifeldeen Fadlalla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saifeldeen Fadlalla şuan Al-Gharafa SC takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.