Othman Alawi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Othman Alawi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Othman Alawi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Othman Alawi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Othman Alawi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Othman Alawi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Othman Alawi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Othman Alawi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Othman Alawi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Othman Alawi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Othman Alawi 24 Haziran 1993 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da عثمان اليهري / Othman Alawi Al-Yahri şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Othman Alawi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Othman Alawi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Gharafa SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Gharafa SC takımına 1 Temmuz 2012 tarihinde katılmıştır. Othman Alawi'nin Al-Gharafa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Othman Alawi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Othman Alawi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Othman Alawi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Othman Alawi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Al-Gharafa SC

1 Temmuz 2015 yılında El-Jaish

30 Haziran 2017 yılında Al-Gharafa SC

Othman Alawi kimdir

Othman Alawi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Othman Alawi şuan Al-Gharafa SC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Othman Alawi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Katar U23 takımında 9 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Othman Alawi nereli

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