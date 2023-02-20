Abdel Rahman Al Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdel Rahman Al Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdel Rahman Al Ali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdel Rahman Al Ali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdel Rahman Al Ali 4 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Abdel Rahman Mubarak Yaqoub Al-Ali şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdel Rahman Al Ali Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Gharafa SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Gharafa SC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Abdel Rahman Al Ali'nin Al-Gharafa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdel Rahman Al Ali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdel Rahman Al Ali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdel Rahman Al Ali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdel Rahman Al Ali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Gharafa SC

1 Temmuz 2021 yılında Muaither SC

5 Ekim 2021 yılında Al-Gharafa SC

Abdel Rahman Al Ali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdel Rahman Al Ali şuan Al-Gharafa SC takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

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