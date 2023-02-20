Ahmed Alaaeldin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Alaaeldin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Alaaeldin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Alaaeldin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Alaaeldin 31 Ocak 1993 tarihinde Doha şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Katar,Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Alaaeldin Abdelmotaal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Alaaeldin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Alaaeldin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Gharafa SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Gharafa SC takımına 7 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Ahmed Alaaeldin'nin Al-Gharafa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Alaaeldin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Alaaeldin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Alaaeldin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Alaaeldin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Al-Rayyan SC

7 Temmuz 2017 yılında Al-Gharafa SC

Ahmed Alaaeldin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Alaaeldin şuan Al-Gharafa SC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Ahmed Alaaeldin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar takımında 7 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 45 maçta 1 gol atmıştır.

Katar U23 takımında 7 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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