Abdollah Ali Saei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdollah Ali Saei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdollah Ali Saei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdollah Ali Saei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdollah Ali Saei 17 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Katar uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdollah Ali Saei Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Gharafa SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Gharafa SC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Abdollah Ali Saei'nin Al-Gharafa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdollah Ali Saei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdollah Ali Saei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abdollah Ali Saei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdollah Ali Saei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ocak 2018 yılında KAS Eupen U21

1 Temmuz 2019 yılında Al-Gharafa SC

Abdollah Ali Saei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdollah Ali Saei şuan Al-Gharafa SC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Abdollah Ali Saei Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar U19 takımında 4 numaralı formasıyla 24 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.