Yacine Brahimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yacine Brahimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yacine Brahimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yacine Brahimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yacine Brahimi 8 Şubat 1990 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Cezayir,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Yacine Nasr Eddine Brahimi / ياسين إبراهيمي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yacine Brahimi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yacine Brahimi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Gharafa SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Gharafa SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yacine Brahimi'nin Al-Gharafa SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yacine Brahimi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/BrahimiOfficial

Yacine Brahimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yacine Brahimi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 26.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yacine Brahimi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yacine Brahimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Rennes U19

1 Temmuz 2007 yılında Rennes B

1 Temmuz 2009 yılında Rennes

3 Temmuz 2009 yılında Clermont Foot

30 Haziran 2010 yılında Rennes

31 Ağustos 2012 yılında Granada

30 Haziran 2013 yılında Rennes

1 Temmuz 2013 yılında Granada

16 Temmuz 2014 yılında FC Porto

23 Temmuz 2019 yılında Al-Rayyan SC

1 Temmuz 2022 yılında Al-Gharafa SC

Yacine Brahimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yacine Brahimi şuan Al-Gharafa SC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yacine Brahimi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ASB Montreuil (1997-2000);CO Vincennois (2000-2003);INF Clairefontaine (2003-2004);Paris Saint-Germain (2004–2006);Stade Rennes FC (2006-2009);

Cezayir takımında 11 numaralı formasıyla 26 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 66 maçta 14 gol atmıştır.

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