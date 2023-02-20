Amro Surag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amro Surag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amro Surag adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amro Surag Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amro Surag 8 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Amro Abdelfatah Ali Surag şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amro Surag Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amro Surag, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Gharafa SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Gharafa SC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Amro Surag'nin Al-Gharafa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amro Surag Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amro Surag isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amro Surag Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amro Surag futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Al-Gharafa SC

Amro Surag Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amro Surag şuan Al-Gharafa SC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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