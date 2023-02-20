Almahdi Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Almahdi Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Almahdi Ali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Almahdi Ali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Almahdi Ali 2 Mart 1992 tarihinde Doha şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Almahdi Ali Mukhtar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Almahdi Ali Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Gharafa SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Gharafa SC takımına 16 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Almahdi Ali'nin Al-Gharafa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Almahdi Ali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Almahdi Ali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Almahdi Ali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Almahdi Ali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Al-Sadd SC

16 Temmuz 2015 yılında Al-Gharafa SC

Almahdi Ali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Almahdi Ali şuan Al-Gharafa SC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Almahdi Ali Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 37 maçta 3 gol atmıştır.

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