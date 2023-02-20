Ahmed Sofyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Sofyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Sofyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Sofyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Sofyan 9 Ağustos 1990 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Sofyan Ahmed Al Abonora şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Sofyan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Gharafa SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Gharafa SC takımına 12 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ahmed Sofyan'nin Al-Gharafa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Sofyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Sofyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Sofyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Sofyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında El-Jaish

1 Temmuz 2015 yılında Al-Kharitiyath

30 Haziran 2017 yılında El-Jaish

1 Temmuz 2017 yılında Al-Kharitiyath

24 Ekim 2019 yılında Al-Duhail SC

12 Ocak 2021 yılında Al-Gharafa SC

Ahmed Sofyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Sofyan şuan Al-Gharafa SC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Ahmed Sofyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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