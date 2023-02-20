Mostafa Essam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mostafa Essam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mostafa Essam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mostafa Essam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mostafa Essam 20 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. Katar,Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mostafa Qadeera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mostafa Essam Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Gharafa SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Gharafa SC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mostafa Essam'nin Al-Gharafa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mostafa Essam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mostafa Essam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mostafa Essam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mostafa Essam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Gharafa SC

Mostafa Essam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mostafa Essam şuan Al-Gharafa SC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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