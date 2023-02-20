Qasem Burhan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Qasem Burhan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Qasem Burhan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Qasem Burhan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Qasem Burhan 15 Aralık 1985 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Katar,Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Qasem Abdulhamed Burhan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Qasem Burhan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Qasem Burhan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Gharafa SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Gharafa SC takımına 1 Temmuz 2008 tarihinde katılmıştır. Qasem Burhan'nin Al-Gharafa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Qasem Burhan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Qasem Burhan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Qasem Burhan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Qasem Burhan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Al-Rayyan SC

1 Temmuz 2008 yılında Al-Gharafa SC

1 Ağustos 2016 yılında Lekhwiya

30 Haziran 2017 yılında Al-Gharafa SC

Qasem Burhan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Qasem Burhan şuan Al-Gharafa SC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Qasem Burhan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Al-Khor Sports Club (2000-2003)

Katar takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 69 maçta 0 gol atmıştır.

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