Ahmed Fahad Al Khanagi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Fahad Al Khanagi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Fahad Al Khanagi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ahmed Fahad Al Khanagi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ahmed Fahad Al Khanagi 16 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ahmed Fahad Al Khanagi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Gharafa SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Gharafa SC takımına - tarihinde katılmıştır. Ahmed Fahad Al Khanagi'nin Al-Gharafa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ahmed Fahad Al Khanagi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ahmed Fahad Al Khanagi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ahmed Fahad Al Khanagi şuan Al-Gharafa SC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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