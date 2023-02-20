Jamil Friarkh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamil Friarkh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamil Friarkh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jamil Friarkh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jamil Friarkh {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Katar,Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jamil Friarkh Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Gharafa SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Gharafa SC takımına - tarihinde katılmıştır. Jamil Friarkh'nin Al-Gharafa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jamil Friarkh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jamil Friarkh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jamil Friarkh şuan Al-Gharafa SC takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.
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