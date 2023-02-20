İslom Tukhtakhuzhaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslom Tukhtakhuzhaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İslom Tukhtakhuzhaev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İslom Tukhtakhuzhaev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
İslom Tukhtakhuzhaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslom Tukhtakhuzhaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İslom Tukhtakhuzhaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslom Tukhtakhuzhaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İslom Tukhtakhuzhaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İslom Tukhtakhuzhaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İslom Tukhtakhuzhaev 30 Ekim 1989 tarihinde Fargʻona şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Ислом Тўхтахўжаев şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İslom Tukhtakhuzhaev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WSM Marketing & Management yapmaktadır. İslom Tukhtakhuzhaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Gharafa SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Gharafa SC takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İslom Tukhtakhuzhaev'nin Al-Gharafa SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İslom Tukhtakhuzhaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İslom Tukhtakhuzhaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İslom Tukhtakhuzhaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İslom Tukhtakhuzhaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Neftchi

1 Şubat 2012 yılında Loko Tashkent

1 Ocak 2020 yılında LN SY Urban

2 Mart 2021 yılında Qizilqum

28 Temmuz 2022 yılında Al-Gharafa SC

İslom Tukhtakhuzhaev kimdir

İslom Tukhtakhuzhaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İslom Tukhtakhuzhaev şuan Al-Gharafa SC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Neftchi FC

İslom Tukhtakhuzhaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Özbekistan takımında 20 numaralı formasıyla 28 Ocak 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 74 maçta 2 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İslom Tukhtakhuzhaev nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
Sekou Yansane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sekou Yansane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sekou Yansane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sekou Yansane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Federico Varela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Varela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Federico Varela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Varela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yazan Al Naimat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yazan Al Naimat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yazan Al Naimat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yazan Al Naimat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Hatay'da yaşanan depremin büyüklüğü şaşırttı! 3 kilometrelik yol çöktü!
Hatay'da yaşanan depremin büyüklüğü şaşırttı! 3 kilometrelik yol çöktü!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!