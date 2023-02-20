İslom Tukhtakhuzhaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslom Tukhtakhuzhaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İslom Tukhtakhuzhaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İslom Tukhtakhuzhaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İslom Tukhtakhuzhaev 30 Ekim 1989 tarihinde Fargʻona şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Ислом Тўхтахўжаев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İslom Tukhtakhuzhaev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WSM Marketing & Management yapmaktadır. İslom Tukhtakhuzhaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Gharafa SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Gharafa SC takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İslom Tukhtakhuzhaev'nin Al-Gharafa SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İslom Tukhtakhuzhaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İslom Tukhtakhuzhaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İslom Tukhtakhuzhaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İslom Tukhtakhuzhaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Neftchi

1 Şubat 2012 yılında Loko Tashkent

1 Ocak 2020 yılında LN SY Urban

2 Mart 2021 yılında Qizilqum

28 Temmuz 2022 yılında Al-Gharafa SC

İslom Tukhtakhuzhaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İslom Tukhtakhuzhaev şuan Al-Gharafa SC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İslom Tukhtakhuzhaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Neftchi FC

Özbekistan takımında 20 numaralı formasıyla 28 Ocak 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 74 maçta 2 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

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