Homam Ahmed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Homam Ahmed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Homam Ahmed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Homam Ahmed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Homam Ahmed 25 Ağustos 1999 tarihinde Doha şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Homam Elamin M. Ahmed şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Homam Ahmed Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Afif Hasan yapmaktadır. Homam Ahmed, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Gharafa SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Gharafa SC takımına 1 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Homam Ahmed'nin Al-Gharafa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Homam Ahmed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Homam Ahmed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Homam Ahmed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Homam Ahmed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında KAS Eupen U21

1 Eylül 2019 yılında Al-Gharafa SC

Homam Ahmed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Homam Ahmed şuan Al-Gharafa SC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Homam Ahmed Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar takımında 14 numaralı formasıyla 14 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 2 gol atmıştır.

Katar U19 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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