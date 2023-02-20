Mehdi Tahrat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Tahrat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Tahrat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Tahrat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Tahrat 24 Ocak 1990 tarihinde Meudon şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Cezayir,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Tahrat Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehdi Tahrat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Gharafa SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Gharafa SC takımına 15 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Mehdi Tahrat'nin Al-Gharafa SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehdi Tahrat Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Dime917

http://www.instagram.com/mehdi_tahrat5/

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Mehdi Tahrat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Tahrat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mehdi Tahrat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Tahrat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Ste. Geneviève

1 Temmuz 2012 yılında LOSC Lille B

9 Temmuz 2014 yılında Paris FC

1 Temmuz 2016 yılında Red Star FC

31 Ağustos 2016 yılında Angers SCO

2 Ocak 2018 yılında Valenciennes FC

30 Haziran 2018 yılında Angers SCO

10 Temmuz 2018 yılında Lens

1 Temmuz 2019 yılında Abha

15 Ağustos 2021 yılında Al-Gharafa SC

Mehdi Tahrat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Tahrat şuan Al-Gharafa SC takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

Mehdi Tahrat Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir takımında 3 numaralı formasıyla 9 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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