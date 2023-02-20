Nasser Al Enazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasser Al Enazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nasser Al Enazi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nasser Al Enazi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nasser Al Enazi 17 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Nasser EisaAl-Enazi şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nasser Al Enazi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Gharafa SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Gharafa SC takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Nasser Al Enazi'nin Al-Gharafa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nasser Al Enazi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nasser Al Enazi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2020 yılında Al-Gharafa SC
Nasser Al Enazi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nasser Al Enazi şuan Al-Gharafa SC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
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