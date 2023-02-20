Tameem Al Muhaza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tameem Al Muhaza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tameem Al Muhaza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tameem Al Muhaza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tameem Al Muhaza 21 Temmuz 1996 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da تميم المهيزع / Tameem Al Muhaza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tameem Al Muhaza Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tameem Al Muhaza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Gharafa SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Gharafa SC takımına - tarihinde katılmıştır. Tameem Al Muhaza'nin Al-Gharafa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tameem Al Muhaza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tameem Al Muhaza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tameem Al Muhaza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tameem Al Muhaza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2015 yılında CyD Leonesa

30 Haziran 2016 yılında Al-Gharafa SC

30 Eylül 2021 yılında Al-Khor SC

9 Şubat 2022 yılında Al-Gharafa SC

Tameem Al Muhaza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tameem Al Muhaza şuan Al-Gharafa SC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Tameem Al Muhaza Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar takımında 13 numaralı formasıyla 29 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Katar U23 takımında 14 numaralı formasıyla 5 Temmuz 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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