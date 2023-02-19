Bautista Cejas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bautista Cejas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bautista Cejas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bautista Cejas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bautista Cejas 6 Mart 1998 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Bautista Cejas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bautista Cejas Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Seven Group yapmaktadır. Bautista Cejas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo City Torque futbol takımında oynamaktadır. Montevideo City Torque takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Bautista Cejas'nin Montevideo City Torque ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bautista Cejas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bautista Cejas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bautista Cejas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bautista Cejas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Estudiantes

1 Temmuz 2019 yılında Mvd City Torque

17 Ağu 2019 yılında Quilmes

30 Haziran 2020 yılında Mvd City Torque

28 Temmuz 2020 yılında Lommel SK

4 Nisan 2021 yılında Mvd City Torque

Bautista Cejas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bautista Cejas şuan Montevideo City Torque takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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