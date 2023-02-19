Facundo Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Rodriguez 30 Ağu 1993 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Facundo Rodríguez Aguilera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Rodriguez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Faro Sports yapmaktadır. Facundo Rodriguez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo City Torque futbol takımında oynamaktadır. Montevideo City Torque takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Facundo Rodriguez'nin Montevideo City Torque ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2019 yılında Cerro Largo

10 Ocak 2020 yılında Maldonado

13 Ekim 2020 yılında Cerro Largo

1 Ocak 2022 yılında Boston River

2 Ocak 2023 yılında Mvd City Torque

Facundo Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Rodriguez şuan Montevideo City Torque takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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