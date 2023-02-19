Alvaro Brun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Brun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Brun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Brun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Brun 10 Nisan 1987 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Álvaro Nicolás Brun Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Brun Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alvaro Brun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo City Torque futbol takımında oynamaktadır. Montevideo City Torque takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alvaro Brun'nin Montevideo City Torque ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alvaro Brun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvaro Brun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alvaro Brun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Brun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında CA Fénix

17 Temmuz 2012 yılında Cerro Largo

17 Ocak 2013 yılında Central

14 Temmuz 2013 yılında Gimnasia (J)

12 Ocak 2015 yılında CA Cerro

25 Temmuz 2015 yılında Real Estelí FC

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

25 Nisan 2016 yılında Club Oriental

5 Ağu 2016 yılında Central

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

7 Şubat 2017 yılında CA Torque

17 Şubat 2022 yılında U. de Chile

1 Ocak 2023 yılında Mvd City Torque

Alvaro Brun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Brun şuan Montevideo City Torque takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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