Octavio Perdomo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Octavio Perdomo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Octavio Perdomo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Octavio Perdomo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Octavio Perdomo 25 Ocak 2000 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Octavio Ricardo Perdomo Páez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Octavio Perdomo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Octavio Perdomo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo City Torque futbol takımında oynamaktadır. Montevideo City Torque takımına - tarihinde katılmıştır. Octavio Perdomo'nin Montevideo City Torque ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Octavio Perdomo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Octavio Perdomo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Octavio Perdomo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Octavio Perdomo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Mart 2022 yılında Central

31 Aralık 2022 yılında Mvd City Torque

Octavio Perdomo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Octavio Perdomo şuan Montevideo City Torque takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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