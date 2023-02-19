Santiago Costa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Costa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Costa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Costa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Costa 12 Şubat 2000 tarihinde La Paz şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Nicolás Costa Harreguy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Costa Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nuevo Futbol yapmaktadır. Santiago Costa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo City Torque futbol takımında oynamaktadır. Montevideo City Torque takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Santiago Costa'nin Montevideo City Torque ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Santiago Costa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Costa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Costa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Costa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2020 yılında Peñarol B

1 Temmuz 2021 yılında Torque B

1 Ocak 2022 yılında Mvd City Torque

Santiago Costa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Costa şuan Montevideo City Torque takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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