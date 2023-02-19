Hernan Petryk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hernan Petryk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hernan Petryk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hernan Petryk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hernan Petryk 21 Ekim 1994 tarihinde Punta del Este şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Uruguay,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Hernán Petryk Vidal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hernan Petryk Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Futbtalent yapmaktadır. Hernan Petryk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo City Torque futbol takımında oynamaktadır. Montevideo City Torque takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hernan Petryk'nin Montevideo City Torque ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hernan Petryk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hernan Petryk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hernan Petryk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hernan Petryk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında CA Atenas

12 Ocak 2016 yılında Peñarol

15 Ocak 2018 yılında Chacarita Jrs

30 Haziran 2018 yılında Peñarol

3 Ağu 2018 yılında San Martín (T)

30 Haziran 2019 yılında Peñarol

23 Ocak 2020 yılında Wanderers

31 Mart 2021 yılında Peñarol

5 Nisan 2021 yılında Wanderers

10 Ocak 2022 yılında Delfín SC

15 Temmuz 2022 yılında Mvd City Torque

Hernan Petryk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hernan Petryk şuan Montevideo City Torque takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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