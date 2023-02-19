Maximiliano Villa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maximiliano Villa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maximiliano Villa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maximiliano Villa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maximiliano Villa 3 Mart 1997 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Maximiliano Agustín Villa Pereira şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maximiliano Villa Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBG Global Business Group yapmaktadır. Maximiliano Villa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo City Torque futbol takımında oynamaktadır. Montevideo City Torque takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maximiliano Villa'nin Montevideo City Torque ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Maximiliano Villa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maximiliano Villa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Maximiliano Villa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maximiliano Villa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2017 yılında CF Peralada

30 Haziran 2018 yılında Nacional B

30 Ocak 2019 yılında CF Peralada

1 Temmuz 2019 yılında Girona FC

16 Ağu 2019 yılında Ponferradina

21 Temmuz 2020 yılında Girona FC

21 Eylül 2020 yılında Villarreal CF B

30 Haziran 2021 yılında Girona FC

31 Ağu 2021 yılında Girona FC B

31 Ocak 2022 yılında Boston River

7 Ocak 2023 yılında Mvd City Torque

Maximiliano Villa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maximiliano Villa şuan Montevideo City Torque takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Club Carabela

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.