Agustin Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Alvarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Alvarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Alvarez 20 Nisan 2001 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Agustín Álvarez Wallace şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Alvarez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin Alvarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo City Torque futbol takımında oynamaktadır. Montevideo City Torque takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Agustin Alvarez'nin Montevideo City Torque ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Agustin Alvarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin Alvarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Alvarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Alvarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Peñarol

3 Şubat 2023 yılında Mvd City Torque

Agustin Alvarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Alvarez şuan Montevideo City Torque takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Agustin Alvarez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CA Peñarol (2005-2019)

Uruguay U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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