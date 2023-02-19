Tiago Palacios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Palacios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tiago Palacios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tiago Palacios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tiago Palacios 28 Mart 2001 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Arjantin,Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Tiago Asael Palacios şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tiago Palacios Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INSUA GROUP yapmaktadır. Tiago Palacios, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo City Torque futbol takımında oynamaktadır. Montevideo City Torque takımına 22 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Tiago Palacios'nin Montevideo City Torque ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Tiago Palacios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tiago Palacios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tiago Palacios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tiago Palacios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında Platense U20

1 Ocak 2020 yılında Platense

22 Şubat 2021 yılında Mvd City Torque

23 Şubat 2021 yılında Platense

31 Aralık 2021 yılında Mvd City Torque

Tiago Palacios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tiago Palacios şuan Montevideo City Torque takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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