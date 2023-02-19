İgnacio Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgnacio Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İgnacio Pereira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İgnacio Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Pereira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Pereira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Pereira 14 Nisan 1998 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Ignacio Agustín Pereira González şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Pereira Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Villalba Perdomo yapmaktadır. İgnacio Pereira, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo City Torque futbol takımında oynamaktadır. Montevideo City Torque takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İgnacio Pereira'nin Montevideo City Torque ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İgnacio Pereiraboyu ve yaşı kaç

İgnacio Pereira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgnacio Pereira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

İgnacio Pereira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Pereira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2017 yılında Indep'te II

30 Haziran 2018 yılında Nacional B

1 Temmuz 2018 yılında CA Fénix

4 Ocak 2023 yılında Mvd City Torque

İgnacio Pereira kimdir

İgnacio Pereira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Pereira şuan Montevideo City Torque takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Nacional

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İgnacio Pereira nereli

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