Sebastian Ribas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Ribas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Ribas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sebastian Ribas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sebastian Ribas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Ribas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Ribas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Ribas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Ribas 11 Mart 1988 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián César Helios Ribas Barbato şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Ribas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Sebastian Ribas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo City Torque futbol takımında oynamaktadır. Montevideo City Torque takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Ribas'nin Montevideo City Torque ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Ribasboyu ve yaşı kaç

Sebastian Ribas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Ribas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sebastian Ribas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Ribas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Inter U19

1 Temmuz 2007 yılında Spezia

30 Haziran 2008 yılında Inter

1 Temmuz 2008 yılında Dijon

1 Temmuz 2011 yılında Genoa

4 Ocak 2012 yılında Sporting CP

30 Haziran 2012 yılında Genoa

17 Temmuz 2012 yılında Monaco

30 Haziran 2013 yılında Genoa

22 Temmuz 2013 yılında Barcelona SC

10 Aralık 2013 yılında Genoa

31 Ocak 2014 yılında R. Strasbourg

30 Haziran 2014 yılında Genoa

1 Eylül 2014 yılında FC Cartagena

30 Haziran 2015 yılında Genoa

18 Temmuz 2015 yılında CA Fénix

5 Şubat 2016 yılında River Plate

3 Temmuz 2016 yılında Venados FC

11 Temmuz 2017 yılında Karpaty

30 Ağu 2017 yılında Patronato

30 Haziran 2018 yılında Karpaty

1 Temmuz 2018 yılında Lanús

11 Temmuz 2019 yılında Rosario Central

30 Haziran 2020 yılında Lanús

17 Ağu 2020 yılında Central Córdoba

31 Aralık 2021 yılında Lanús

6 Şubat 2022 yılında Central Córdoba

15 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

18 Temmuz 2022 yılında Mvd City Torque

Sebastian Ribas kimdir

Sebastian Ribas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Ribas şuan Montevideo City Torque takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Juventud de Las Piedras, Inter

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Sebastian Ribas nereli

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