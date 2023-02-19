Franco Catarozzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Catarozzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Catarozzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Catarozzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Catarozzi 2 Nisan 2000 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Franco Catarozzi Parafita şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Catarozzi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franco Catarozzi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo City Torque futbol takımında oynamaktadır. Montevideo City Torque takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Franco Catarozzi'nin Montevideo City Torque ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Franco Catarozzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franco Catarozzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Franco Catarozzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Catarozzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Mvd City Torque

Franco Catarozzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Catarozzi şuan Montevideo City Torque takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.