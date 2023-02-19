Lautaro Spatz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lautaro Spatz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lautaro Spatz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lautaro Spatz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lautaro Spatz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lautaro Spatz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lautaro Spatz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lautaro Spatz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lautaro Spatz 19 Ekim 2001 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Lautaro Marco Spatz di Lorenzo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lautaro Spatz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AREA SPORT TEAM yapmaktadır. Lautaro Spatz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo City Torque futbol takımında oynamaktadır. Montevideo City Torque takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lautaro Spatz'nin Montevideo City Torque ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lautaro Spatzboyu ve yaşı kaç

Lautaro Spatz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lautaro Spatz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Lautaro Spatz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lautaro Spatz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Cádiz Juvenil A

1 Temmuz 2019 yılında Cádiz CF B

27 Ocak 2023 yılında Mvd City Torque

31 Aralık 2023 yılında Cádiz B

Lautaro Spatz kimdir

Lautaro Spatz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lautaro Spatz şuan Montevideo City Torque takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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Lautaro Spatz nereli

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