Kevin Altez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Altez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Altez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Altez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Altez 15 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Nahuel Altez Moyano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Altez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 1930 S&L yapmaktadır. Kevin Altez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo City Torque futbol takımında oynamaktadır. Montevideo City Torque takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Altez'nin Montevideo City Torque ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Kevin Altez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Altez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Altez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Altez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Mvd City Torque

Kevin Altez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Altez şuan Montevideo City Torque takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kevin Altez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Montevideo City Torque

Uruguay U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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